Kaynak: DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisi açıklarında oldu. Furkan B. ve Emre U., yeni aldıkları elektrikli kayıkla göle açıldı. Kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştıkları sırada kayığın motoru arızalandı. Gölde mahsur kalan iki arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Durumlarının iyi olduğunu ve konum bilgilerini ekiplerle paylaşan iki kişiyi kurtarmak için AFAD ekipleri harekete geçti. Gönderilen koordinatlar doğrultusunda kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli şekilde kıyıya çıkardı.