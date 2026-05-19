İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon, “Dünyanın tatlı suda açılan en büyük bayrağı” temasıyla gerçekleştirildi.

Serdivan Kano ve Kürek Tesisleri sahilinde marşlar eşliğinde suya bırakılan dev Türk bayrağı, müdürlüğün koordinasyonuyla Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 100 dalgıç tarafından gölde açıldı.

Özel kumaştan hazırlanan ve kuru ağırlığı 500 kilogram olan bayrak, dalgıçlar tarafından tamamen açılarak yaklaşık 15 dakika boyunca su yüzeyinde tutuldu.

Etkinlikte sub pedal, kano ve kürek sporcuları da dalgıçlara eşlik etti.

Kıyıda bulunan vatandaşlar ise dev bayrağın açıldığı anları cep telefonlarıyla kayda alırken, etkinliğe alkışlarla destek verdi.