Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sapanca Gölü’nde dev temizlik

Sapanca Gölü’nde dev temizlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en önemli içme suyu kaynağı ve doğal zenginliği olan Sapanca Gölü Havzası'nı korumak amacıyla geniş kapsamlı bir çevre temizliği seferberliği başlattı.

Kaynak: İHA
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Sapanca Gölü’nde dev temizlik - Resim: 1

Göl ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kalitesini en üst seviyede tutmak için yürütülen operasyonda, havza genelinde tonlarca atık toplandı.

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Sapanca Gölü’nde dev temizlik - Resim: 2

Sapanca Gölü'nün doğal yapısını koruma misyonuyla hareket eden ekipler, 14 kilometrelik geniş bir kıyı şeridi üzerinde belirlenen 6 farklı noktada eş zamanlı olarak sahaya indi. Havzanın temizliği için tam 200 personel ve 23 araçtan oluşan dev bir koordinasyon ekibi kuruldu.

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Sapanca Gölü’nde dev temizlik - Resim: 3

Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında göl kıyılarına ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan cam şişeler, plastik ambalajlar, metal parçalar ve çevre kirliliğine sebebiyet veren her türlü katı atık tek tek toplanarak bölgeden tahliye edildi.

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Sapanca Gölü’nde dev temizlik - Resim: 4

Kıyı temizliğinin yanı sıra su kalitesini doğrudan tehdit eden unsurlara da müdahale edildi. Göl tabanında zamanla biriken ve su içi yaşamı olumsuz etkileyen batık kayıklar, SASKİ ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu su yüzeyine ve ardından kıyıya çıkarılarak güvenli bir şekilde imha edildi.

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Sapanca Gölü’nde dev temizlik - Resim: 5

Gerçekleştirilen bu kapsamlı çevre operasyonu sayesinde Sapanca Gölü hem estetik ve doğal görünümüne yeniden kavuştu hem de göldeki canlı popülasyonu için çok daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuldu.

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