Marmara Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü’nde, sağanak yağışların etkisiyle su seviyesi yükseldi.

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan gölde, son dört günde 18 santimetrelik artış yaşandı.

YAĞIŞLAR GÖLÜ BESLEDİ

26 Mart’ta 29,08 metre olarak ölçülen su seviyesi, etkili olan yağışlarla birlikte 29,26 metreye çıktı.

Artışta hem yağışların hem de alternatif su kaynaklarının gölü beslemesinin etkili olduğu belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin yağış öncesi hazırlık yaptığı ve yağmur sularının göle kayıpsız şekilde ulaştırılmasının sağlandığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde yağmur sularının gölü besleyen kaynaklara eksiksiz iletildiği, bu süreçte yalnızca bir gün içinde 4 milyon metreküplük su artışı yaşandığı bildirildi.

YAĞIŞIN BEREKETİ HİSSEDİLDİ

Açıklamada, yaz aylarında gerçekleştirilen altyapı bakım ve temizlik çalışmalarının da bu artışta etkili olduğu vurgulanarak, uzun süredir beklenen yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı kaydedildi.