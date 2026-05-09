Kaza, Habipler Arnavutköy yolu habipler istikametinde Kuzey Marmara Otoyolu Atatürk Havalimanı yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına ait 07 BPK 126 plakalı kamyonetin şoförü Eski Edirne asfaltı Caddesinde seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımına kaçırmamak için orta şeritten sağ şeride ani manevra yaptı.

Sağ şeritte ilerleyen 35 BEA 037 plakalı hafriyat kamyonu şoförü Şehmuz Tokay araca çarpmamak için fren yapsa da kullandığı aracı durduramadı. Çarpışma sonucu savrulan kamyonet yana doğru devrilirken, hafriyat kamyonu da bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyonet içerisinde mahsur kalan şoförü kazaya karışan hafriyat kamyonunun şoförü Şehmuz Tokay kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet ve hafriyat kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Eski Edirne asfaltı Caddesi'nde Habipler istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

'ÖNÜME KIRDI'

Hafriyat Kamyon şoförü Şehmuz Tokay, "Ben sağ şeritten geliyordum, büyükşehir belediye aracı da orta şeritteydi. Aniden önüme kırdı. Ne kendi canını ne de benim canımı hiçe sayarak kazaya neden oldu" dedi.

Kazayı gören Rüstem Bayrak ise, "Kamyonetin şoförü orta şeritten geliyordu. Bende onun arkasındaydım. Bu arkadaşta sağ şeritten geliyordu. Arkadaş sapağa gelince girmeye çalıştı. Geriden şeride girseydi hiçbir sorun olmayacaktı. Sapağa gelince birden aracın önüne kırdı. Bu çocukta frene ve kornaya bastı. Bariyere vurup devrildi. O araç devrildi bu çocukta bariyerlere vurdu" diye konuştu.