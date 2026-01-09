Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil duyuruda, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de şap hastalığı tespit edildiği bildirildi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı karantina ve yasaklama kararları alındı.

YASAKLI BÖLGE İLAN EDİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 6 mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köyleri yasaklı bölge ilan edildi. Bu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları, ikinci bir duyuruya kadar kesin olarak yasaklandı.

'DİKKATLİ OLUN'

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Alınan tedbirler hayvan sağlığının korunması ve bölge ekonomisinin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyor. Yasaklara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak. Özellikle hayvan alım-satımı yapan üretici ve tüccarlarımızın kurallara titizlikle uyması istiyoruz. Üreticilerimizin panik yapmadan ancak dikkatli olmaları, şüpheli durumları gecikmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Karantina sürecinde denetimlerimiz artırılacak. Gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.