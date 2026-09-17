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Kaynak: AA / İHA

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldı.

Şarkışla Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayvan hareketliliğinden kaynaklanabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla hayvan pazarının bugün itibarıyla geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Alınan karar kapsamında hayvan pazarında alım satım ile hayvan giriş çıkış işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Belediyenin açıklamasında, “Hemşehrilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması adına alınan tedbir kapsamında hayvan pazarımızda alım satım ve hayvan giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN AÇILIŞ TARİHİ DAHA SONRA DUYURULACAK

Şarkışla Hayvan Pazarı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi. Pazarın yeniden açılış tarihinin ise ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda ayrıca duyurulacağı kaydedildi.