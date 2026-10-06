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Kaynak: DHA

Amasya’da şap hastalığı vakalarının tespit edilmesinin ardından yeni tedbirler devreye alındı. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla il genelindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

VALİLİKTEN ŞAP AÇIKLAMASI

Amasya Valiliği, hem kentte hem de çevre illerde şap vakalarının görüldüğünü belirterek ekiplerin kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerini sürdürdüğünü bildirdi.

GENEL SEVK YASAĞI YOK

Valilik, hayvan pazarlarının kapatılmasının tüm hayvan hareketlerinin durdurulduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Mevzuatta belirtilen sağlık şartlarının yerine getirilmesi, veteriner sağlık raporu ile gerekli kayıt ve belgelerin bulunması halinde il içi ve il dışı hayvan sevklerinin devam edebileceği belirtildi.