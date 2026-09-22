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Kaynak: İHA

Kayseri’de şap hastalığına karşı yeni bir tedbir alındı. Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

Karar, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük canlı hayvan pazarı olarak belirtilen pazarın geçici süreyle kapatılmasının ardından geldi.

KAYSERİ’DE CANLI HAYVAN PAZARI GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığına karşı ilgili kamu kurumlarıyla değerlendirmeler gerçekleştirildiği ve koruyucu tedbirlerin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla” Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri’nin geçici süreyle faaliyete kapatıldığı bildirildi.

YENİDEN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Canlı hayvan pazarının ne zaman yeniden faaliyete geçeceği konusunda ise henüz tarih verilmedi. Kayseri Ticaret Borsası, pazar yerinin yeniden açılış tarihinin yetkili makamların değerlendirmeleri ve vereceği izin doğrultusunda belirleneceğini açıkladı.

Kurum, üyelerden ve vatandaşlardan yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmi duyuruların takip edilmesini istedi.

Şap hastalığına karşı uygulanan tedbirlerin ve canlı hayvan pazarlarının faaliyet durumunun, yetkili makamların yapacağı değerlendirmelere göre yeniden ele alınacağı belirtildi.