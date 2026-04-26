Mersin’den Hatay’a çalışmak için gelen ve henüz işinin 4. gününde olan İbrahim Yaşar’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran kamera kayıtlarına ulaşıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre;

Olay sabahı saat 06.40 sıralarında sanıklar B.S. ve M.K., bir akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt alırken görüntülendi.

Görgü tanığı ve olaydan yaralı kurtulan M.A.Ö., sanıklardan B.S.’yi olaydan bir gün önce yüksek sesle telefonla konuştuğu için uyardıklarını, olayın bu husumetten kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

"KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEYİP MOLOTOF ATTILAR"

Olay anına dair ifade veren mağdur M.A.Ö., dehşet anlarını "M.K. konteynerin kapısını açıp selam verdi. Ardından B.S. içeriye yanan bir bez parçası (molotof) atıp benzini yere fırlattı." diyerek anlattı.

Acılı baba Vedat Yaşar ise sanıkların evladını canice katlettiğini belirterek, "5 litrelik bidonun ağzına bez koyup içeri atmışlar ve çocukların üzerine kapıyı kilitlemişler. Oğlum hayatında hiç çalışmamıştı, ilk işinin dördüncü gününde katledildi" diyerek adalet çağrısında bulundu.

MAHKEMEDEN ARA KARAR: DURUŞMA ERTELENDİ

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar M.K. ve B.S.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yakıtın alındığı akaryakıt istasyonu hakkında "usulsüz satış" gerekçesiyle bir soruşturma olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasına hükmedildi. Bir sonraki duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi.

Hayatı boyunca hayvanları seven ve gülümsemesiyle tanınan İbrahim Yaşar’dan geriye, babasının adalet arayışı ve şantiyedeki acı hatıralar kaldı. Aile, suçluların en ağır cezayı alarak davanın benzer olaylar için "emsal" teşkil etmesini bekliyor.