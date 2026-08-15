Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesini duyurdu.
Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 2025 vergi rekortmenleri listesinde isimlerini gizlemeyen 22 mükellefin neredeyse üçte birini Enka'nın Tara ve Gülçelik aileleri oluşturdu.Kaynak: Haber Merkezi
Zirvesinde Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç’un bulunduğu listede mükelleflerin büyük bölümü kimliklerinin gizli tutulmasını istedi.
Geçen yıl 79 olan gizli mükellef sayısı bu yıl 78 olarak kayıtlara geçerken, adını kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyen 22 isimden neredeyse üçte birini inşaat devi Enka’nın hissedarları ile kurucu aileleri oluşturdu.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre ismini kurucuları enişte Sadi Gülçelik ile kayınço Şarık Tara’nın ilk harflerinden alan Enka’nın varisleri, vergi rekortmenleri listesinde isimlerini gizlememe alışkanlığını bu yıl da sürdürdü.
Listenin ilk 10 basamağında Mehmet Sinan Tara ve Ceyda Lale Tara yer alırken; Agah Mehmet Tara, Şarık Ömer Tara ve Fatma Esra Tara aile grubunu temsil etti.
Gülçelik Ailesi’nden Ali Gülçelik ve Bilgi Gülçelik de listede yer alan diğer üst düzey mükellefler arasında bulundu.
Enka’nın temelleri, İTÜ mezunu iki inşaat mühendisi Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında atıldı.
Şarık Tara’nın şantiye şefi olarak çalıştığı dönemde kendisine vadedilen primlerin ödenmemesi üzerine kendi işini kurma kararıyla başlayan bu yolculuk, zamanla Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan dev bir markaya dönüştü.
Şirket, bugüne kadar 61 ülkede toplam sözleşme değeri 69 milyar doları aşan 600’den fazla proje üstlendi.
Şarık Tara, 1984 yılı itibarıyla Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile geliştirdiği ticari ilişkilerde öncü bir konum üstlendi.
Enka’nın 1988 senesinde Sovyetler Birliği sınırları içinde üstlendiği ilk iki girişim olan Petrovski Pasajı’nın restore edilmesi ile Moskova Hastanesi’nin yapım projelerine dair anlaşmalar Şarık Tara tarafından imzalandı.
Sovyetler Birliği'nin çözülüş sürecinden sonra da Rusya pazarındaki mevcudiyetini sürekli kılmayı amaçlayan Tara, bölgedeki ticari kapasitesini ve yatırımlarını büyütürken aynı zamanda diğer Türk firmalarının da Rusya pazarında yer edinmesine rehberlik etti.
Mühendislik kariyerinin yanı sıra başarılı bir sporcu olan Gülçelik, Galatasaray Voleybol Takımı ile "Yenilmez Armada" olarak tanınan Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giydi.
Karagücü ve Modaspor basketbol kulüplerinde de mücadele eden milli basketbolcu, Finlandiya'da düzenlenen 1952 Helsinki Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye Basketbol Millî Takımı formasıyla toplam 206 sayı kaydetti.
Sadi Gülçelik, 20 Ağustos 1980 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.
Yaşanan acı kaybın ardından Şarık Tara, ortağının anısını yaşatmak adına Sadi Gülçelik Spor Sitesi’ni hayata geçirdi.
Bu yapının sürekliliğini sağlamak amacıyla 1983 yılında kurulan Enka Vakfı; eğitim, kültür-sanat ve spor faaliyetlerini kurumsal bir çatı altında topladı.
Günümüzde vakıf, gençlere sunduğu antrenman ve spor imkânlarıyla olimpiyat seviyesinde başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdürüyor.
Şarık Tara, yalnızca iş dünyasında değil, uluslararası diplomaside de önemli roller üstlendi.
1984’ten itibaren Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne açılımında öncü olan Tara, 1988’de Moskova’daki ilk üst düzey projelerin imzalarını attı.
Koç Holding ortaklığıyla kurulan Ramstore zinciriyle Rusya pazarında büyük bir hacim yakaladı.
Siyasi arenada ise 1988 yılında Davos’ta Turgut Özal ile Andreas Papandreu’nun bir araya gelmesine aracılık ederek Türk-Yunan ilişkilerinde kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı.
DEİK’in kuruluşunda aktif görev alan Tara, 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda özel ödüle layık görüldü.
Gençlere güvenme ilkesiyle hareket eden Şarık Tara, şirketi 27 yaşında kurduktan sonra yönetim yetkisini 56 yaşındayken 26 yaşındaki oğlu Sinan Tara’ya bıraktı.
Benzer bir yönetim devri neticesinde, Sinan Tara’nın oğlu Agah Mehmet Tara 2022 yılında Enka’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
Şirket günümüzde Afrika’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyada, son dönemde ağırlık verdiği Avrupa pazarı da dahil olmak üzere inşaat, enerji ve gayrimenkul alanlarındaki küresel faaliyetlerini sürdürüyor.