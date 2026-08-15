Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu

Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 2025 vergi rekortmenleri listesinde isimlerini gizlemeyen 22 mükellefin neredeyse üçte birini Enka'nın Tara ve Gülçelik aileleri oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 1

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesini duyurdu.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 2

Zirvesinde Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç’un bulunduğu listede mükelleflerin büyük bölümü kimliklerinin gizli tutulmasını istedi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 3

Geçen yıl 79 olan gizli mükellef sayısı bu yıl 78 olarak kayıtlara geçerken, adını kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyen 22 isimden neredeyse üçte birini inşaat devi Enka’nın hissedarları ile kurucu aileleri oluşturdu.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 4

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre ismini kurucuları enişte Sadi Gülçelik ile kayınço Şarık Tara’nın ilk harflerinden alan Enka’nın varisleri, vergi rekortmenleri listesinde isimlerini gizlememe alışkanlığını bu yıl da sürdürdü.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 5

Listenin ilk 10 basamağında Mehmet Sinan Tara ve Ceyda Lale Tara yer alırken; Agah Mehmet Tara, Şarık Ömer Tara ve Fatma Esra Tara aile grubunu temsil etti.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 6

Gülçelik Ailesi’nden Ali Gülçelik ve Bilgi Gülçelik de listede yer alan diğer üst düzey mükellefler arasında bulundu.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 7

Enka’nın temelleri, İTÜ mezunu iki inşaat mühendisi Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında atıldı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 8

Şarık Tara’nın şantiye şefi olarak çalıştığı dönemde kendisine vadedilen primlerin ödenmemesi üzerine kendi işini kurma kararıyla başlayan bu yolculuk, zamanla Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan dev bir markaya dönüştü.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 9

Şirket, bugüne kadar 61 ülkede toplam sözleşme değeri 69 milyar doları aşan 600’den fazla proje üstlendi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 10

Şarık Tara, 1984 yılı itibarıyla Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile geliştirdiği ticari ilişkilerde öncü bir konum üstlendi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 11

Enka’nın 1988 senesinde Sovyetler Birliği sınırları içinde üstlendiği ilk iki girişim olan Petrovski Pasajı’nın restore edilmesi ile Moskova Hastanesi’nin yapım projelerine dair anlaşmalar Şarık Tara tarafından imzalandı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 12

Sovyetler Birliği'nin çözülüş sürecinden sonra da Rusya pazarındaki mevcudiyetini sürekli kılmayı amaçlayan Tara, bölgedeki ticari kapasitesini ve yatırımlarını büyütürken aynı zamanda diğer Türk firmalarının da Rusya pazarında yer edinmesine rehberlik etti.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 13

Mühendislik kariyerinin yanı sıra başarılı bir sporcu olan Gülçelik, Galatasaray Voleybol Takımı ile "Yenilmez Armada" olarak tanınan Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giydi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 14

Karagücü ve Modaspor basketbol kulüplerinde de mücadele eden milli basketbolcu, Finlandiya'da düzenlenen 1952 Helsinki Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye Basketbol Millî Takımı formasıyla toplam 206 sayı kaydetti.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 15

Sadi Gülçelik, 20 Ağustos 1980 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 16

Yaşanan acı kaybın ardından Şarık Tara, ortağının anısını yaşatmak adına Sadi Gülçelik Spor Sitesi’ni hayata geçirdi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 17

Bu yapının sürekliliğini sağlamak amacıyla 1983 yılında kurulan Enka Vakfı; eğitim, kültür-sanat ve spor faaliyetlerini kurumsal bir çatı altında topladı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 18

Günümüzde vakıf, gençlere sunduğu antrenman ve spor imkânlarıyla olimpiyat seviyesinde başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdürüyor.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 19

Şarık Tara, yalnızca iş dünyasında değil, uluslararası diplomaside de önemli roller üstlendi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 20

1984’ten itibaren Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne açılımında öncü olan Tara, 1988’de Moskova’daki ilk üst düzey projelerin imzalarını attı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 21

Koç Holding ortaklığıyla kurulan Ramstore zinciriyle Rusya pazarında büyük bir hacim yakaladı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 22

Siyasi arenada ise 1988 yılında Davos’ta Turgut Özal ile Andreas Papandreu’nun bir araya gelmesine aracılık ederek Türk-Yunan ilişkilerinde kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 23

DEİK’in kuruluşunda aktif görev alan Tara, 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda özel ödüle layık görüldü.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 24

Gençlere güvenme ilkesiyle hareket eden Şarık Tara, şirketi 27 yaşında kurduktan sonra yönetim yetkisini 56 yaşındayken 26 yaşındaki oğlu Sinan Tara’ya bıraktı.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 25

Benzer bir yönetim devri neticesinde, Sinan Tara’nın oğlu Agah Mehmet Tara 2022 yılında Enka’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

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Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu - Resim: 26

Şirket günümüzde Afrika’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyada, son dönemde ağırlık verdiği Avrupa pazarı da dahil olmak üzere inşaat, enerji ve gayrimenkul alanlarındaki küresel faaliyetlerini sürdürüyor.

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