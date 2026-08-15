Şantiye şefliğinden 61 ülkeye ulaşan dev markaya: Vergi listesine iki aile damga vurdu

Şarık Tara’nın şantiye şefi olarak çalıştığı dönemde kendisine vadedilen primlerin ödenmemesi üzerine kendi işini kurma kararıyla başlayan bu yolculuk, zamanla Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan dev bir markaya dönüştü.