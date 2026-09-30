Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ele geçirdikleri müstehcen görüntüleri kullanarak şantaj yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAHTE HESAPLARDAN ULAŞTILAR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişileri, ele geçirdikleri müstehcen görüntülerle tehdit ederek para istedikleri öne sürüldü.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDEN ÇOK SAYIDA MALZEME ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 SIM kart, başkasına ait kimlik kartları ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.