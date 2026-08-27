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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Sansar Mahlası ile tanınan Bartınlı Şair Seyhan Erözçelik vefatının 16’ncı yılında abisi Noyan Erözçelik tarafından doğum yeri olan Bartın’da düzenlenen anı evinde anıldı.

Türk şiirinde 1980 kuşağının önemli şairlerinden biri olan Seyhan Erözçelik, deneysel edebiyata yatkınlığı, içerik, üslup ve şiir ahengi oluşturmadaki yaklaşımları ile çağdaşlarından farklı görünür. Erözçelik’i farklı kılan yönlerinden biri de şiirlerinde tercih ettiği sözcüklerdir. Şairin söz varlığı onun şair kimliğini, belirginleştiren önemli unsurlardan biridir.

Erözçelik şiirlerinde bölgesel kullanımlara, Türk lehçelerine ait sözcüklerine, yabancı kelimelere, film, müzik, tiyatro terimlerine kadar genişleyen bir söz varlığını kullanır.

Seyhan Erözçelik;1991 yılında Yunus Nadi, 2004'te Behçet Necatigil, 2005'te ise Dionysos Ödüllerine layık görülmüştür ve tüm şiirleri KİTAP-1-2 olarak iki cilt halinde Haydar Elgülen'in editörlüğünde yayınlanmıştır.

”Ahşap vuran şehrin kağıda vuran camları kırıldı. Görüntü havuzdan döküldü. Çılgın dil. Neyi unuttum. Bir örgü. Annem örüyor.“

Ben dışardayım.

Beni aramayın.

İçimi boşalttım göğe

Beni aramayın.

Seyhan ERÖZÇELİK