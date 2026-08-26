Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da bugün sıra dışı bir meteorolojik olay oldu. Her yıl genellikle ülkenin güney sınırında yer alan Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altında kalan şehir, bu kez kuzeyden gelen toz bulutuyla kaplandı.

Öğleden sonra aniden hızını artıran rüzgarın da etkisiyle, Şanlıurfa bu defa kuzey yönünden gelen yoğun toz tabakasının etkisi altına girdi. Kuzey koridorundan hareket ederek şehir merkezine doğru hızla ilerleyen toz bulutu, gökyüzünün rengini kısa sürede değiştirdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Merkezde görüş mesafesinde belirgin bir düşüş yaşanırken, rüzgarla birlikte ilerleyen toz tabakası günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Her zaman güneyden gelen toz fırtınalarına alışkın olan Şanlıurfalılar, kuzeyden gelen bu beklenmedik hava dalgası karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.