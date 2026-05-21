Şanlıurfa'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada ani yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.