Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off ilk maçında Şanlıurfaspor Muğlaspor'u konuk etti.
TEK GOL SONUCU BELİRLEDİ
11 Nisan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Dengeli geçen ilk bölümün ardından ikinci yarıda tempo yükseldi.
Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol, 70. dakikada Fatih Somuncu’dan geldi. Bu golle öne geçen Muğlaspor, kalan bölümde savunma disiplinini koruyarak skor üstünlüğünü bırakmadı.
RÖVANŞ MUĞLA’DA
Bu sonucun ardından Muğlaspor, tur için önemli bir avantaj yakaladı. Serinin rövanş mücadelesi 3 Mayıs Pazartesi günü Muğla’da oynanacak.