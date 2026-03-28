Şanlıurfa’nın önemli turizm merkezlerinden Balıklıgöl yerleşkesi, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçilerle dolup taştı.

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği kentte, “dünyanın en büyük doğal akvaryumu” olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip tarihi mekân, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerle yoğunluk yaşadı.

Kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl’de ziyaretçiler balıklara yem atıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Öte yandan, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle suyu bulanıklaşan ve rengi değişen Balıklıgöl’ün, tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski berrak haline döndüğü gözlendi.