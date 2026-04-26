Edinilen bilgilere göre olay, ilçedeki otoban gişeleri yakınlarında meydana geldi. Birecik’e bağlı kırsal Yılmaz Mahallesi’nin muhtarı Osman Kabakulak’ın oğlu olan Muzaffer Kabakulak, iki gün önce kayboldu. Eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede arama çalışması başlattı.

Çocuğun cansız bedeni, arazide çalışan tarım işçileri tarafından fark edildi. Menfezde asılı halde birini gören işçiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden indirirken sağlık görevlileri yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan kimlik tespiti sonucunda, hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Muzaffer Kabakulak olduğu belirlendi. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, çocuğun iki gün önce evden ayrıldığı ve geri dönmediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.