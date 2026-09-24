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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu. Duran, ilgili kurumların bölgede saha taraması ve durum belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm kurumların kendi görev alanları kapsamında çalışmalarını dikkatle yürüttüğünü belirten Duran, sahadaki incelemelerin devam ettiğini aktardı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."