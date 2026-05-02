Şanlıurfa’da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can kaybına yol açtı.

Kaza, Siverek ilçesi ile Diyarbakır kara yolu üzerindeki Yuvar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre iki otomobil ile bir TIR’ın karıştığı kazada araçlar çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.