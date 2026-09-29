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Kaynak: AA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında kent girişinde kontrol amacıyla durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, valiz ve kolilerin içerisine gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerin otobüsün bagaj kısmındaki valiz ve kolilerde arama yaparak uyuşturucu maddeleri ortaya çıkardığı görüldü.