Şanlıurfa’da Wimbledon rüzgarı: Yöresel kıyafetlerle "zengin sporu" algısını yıktılar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN KORT TALEBİ

Güneydoğu kırsalında spora ve tenise muazzam bir ilgi olmasına rağmen en büyük engelin altyapısızlık olduğunu belirten Kadir Ökten, projenin sürdürülebilirliği için acil destek çağrısında bulundu. Şu an tenis oynamak için uygun bir alanlarının bulunmadığını dile getiren genç antrenör, gündüzleri etkili olan aşırı Şanlıurfa sıcakları ve geceleri ışıklandırma eksikliği nedeniyle antrenman yapmanın imkansız hale geldiğini söyledi.