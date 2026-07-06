Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu Kadir Ökten'in öncülüğünde tenis sporuyla tanışan mahalle sakinleri, yöresel kıyafetleriyle korta çıkıp ellerine raket alarak tenisin sadece belirli bir kesime ait olduğu algısına adeta meydan okudu.
Şanlıurfa’da Wimbledon rüzgarı: Yöresel kıyafetlerle "zengin sporu" algısını yıktılar
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Esence Mahallesi'nde başlatılan bir gönüllülük hareketi, köy halkının spora olan bakışını kökten değiştirdi.Kaynak: İHA
Kendi memleketine vefa borcunu ödemek amacıyla yola çıkan tenis antrenörü Kadir Ökten, kış aylarında başlattığı projeyle Yukarı Esence Mahallesi'ndeki vatandaşlara temel tenis eğitimi vermeye başladı. Kısa sürede köyün sosyal yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen spor, gençlerin yanı sıra 60 yaşındaki köy sakinlerinin de en büyük tutkusu oldu. Sosyal medyada da büyük ilgi gören ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan bu hareketlilik, köyün günlük gündemini tamamen tenise çevirdi.
BİR ELDE RAKET BİR ELDE TESPİH
Tenis oynarken elindeki tespihini bile bırakmayan 60 yaşındaki köy sakini Abdulkerim Çağra, Kadir Hoca sayesinde sporu çok sevdiklerini dile getirdi. Köy halkı olarak bu sporu sürdürmek istediklerini belirten Çağra, yetkililere seslenerek köylerine düzenli bir saha yapılmasını talep etti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Çağra da tenisle tanışmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, bu sporun köydeki sosyal dayanışmayı artırdığını vurguladı.
"ZENGİN SPORU ALGISINI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM"
Projenin mimarı antrenör Kadir Ökten, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra memleketine nasıl faydalı olabileceğini düşündüğünü ve toplumdaki yerleşik spor algılarını yıkmayı hedeflediğini belirtti. Ökten projenin felsefesini şu sözlerle özetledi:
"Branşımın tenis olmasından dolayı, toplumda 'tenis zengin sporudur' şeklinde bir algı olduğunu gördüm. Bu algıyı kırmak için kışın köye gelerek insanlara tenis oynattım ve çok güzel tepkiler aldım. Spor; dayanışmadır, kardeşliktir ve çocuklar için sorumluluk bilincidir. Bu sporu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yaymak istiyorum."
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN KORT TALEBİ
Güneydoğu kırsalında spora ve tenise muazzam bir ilgi olmasına rağmen en büyük engelin altyapısızlık olduğunu belirten Kadir Ökten, projenin sürdürülebilirliği için acil destek çağrısında bulundu. Şu an tenis oynamak için uygun bir alanlarının bulunmadığını dile getiren genç antrenör, gündüzleri etkili olan aşırı Şanlıurfa sıcakları ve geceleri ışıklandırma eksikliği nedeniyle antrenman yapmanın imkansız hale geldiğini söyledi.
Yukarı Esence sakinleri ve Kadir Ökten, sporu daha sağlıklı koşullarda yapabilmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile milletvekillerinden köylerine profesyonel bir tenis kortu kazandırılmasını bekliyor.