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Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 10 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 600 gram skunk bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.