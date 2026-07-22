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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, denetim gerçekleştiren bir polis memuru yaralandı.

Olay, Şair Nabi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yola duba koyarak araç ve sürücü denetimi yapan emniyet mensupları, Mehmet Reşat Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Samet K. yönetimindeki otomobil, kontrol noktasına yanaşan aracı son anda fark etti. Sürücünün direksiyonu kırmasına rağmen kontrolden çıkan otomobil, durdurulan hafif ticari aracın sağ arka bölümüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru savrulan hafif ticari araç, tam önünde evrak kontrolü yapan polis memuruna çarparak altına aldı. Meslektaşlarının hızlı müdahalesiyle aracın altından çıkarılan polis memuru, olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun vücudunda ezikler oluştuğu belirtildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.