Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Eyyüpnebi Türbesi ile Hazreti Rahime ve Hazreti İlyas makamlarının bulunduğu ziyaret alanındaki otoparkta, Türkiye’nin farklı illerinden Eyyüpnebi Türbesi’ni ziyaret etmek için bölgeye gelen vatandaşların bulunduğu sırada, park halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.