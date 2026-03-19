Olay öğle saatlerinde, Akçakale Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ABD 387 plakalı TIR, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından durduruldu. Araçtan indirilen TIR şoförü darbedilirken, aracın camı kırıldı. Olayın ardından şikayetçi olmak üzere polis merkezine giden TIR şoförünün yokluğundan faydalanan şüphelilerden biri, TIR'ı kaçırdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçırılan TIR’ın yerini kısa sürede tespit etti. Polisin 'dur’ ihtarına uymayan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu. Olay yerinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, TIR ise güvenli şekilde sahibine teslim edildi.

Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.