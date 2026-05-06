Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir tır garajında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede Mahallesi’ndeki bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki araçların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere etkili bir şekilde müdahale etti. Yangının garajdaki diğer tırlara ve çevre binalara sıçramasını engelleyen ekipler, facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Yangın sonucunda garajda bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.