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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıp literatürüne geçecek zorlu bir ameliyata ev sahipliği yaptı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Oğuz Akçakülü ve Op. Dr. Ecem Cemre Ceylancinli liderliğindeki uzman hekim kadrosu, hayati risk taşıyan devasa bir kitleyi kapalı ameliyat yöntemiyle almayı başardı.

Daha önce farklı şehirlerdeki sağlık merkezlerinde "kraniofaringioma" (iyi huylu beyin tümörü) tanısıyla operasyon geçiren bir hasta, son dönemde şikayetlerinin yeniden artması üzerine Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

ŞAH DAMARI VE GÖRME SİNİRLERİNE BASKI YAPIYORDU

Hastanede yapılan detaylı tetkikle sonucunda, hastanın beyin tabanında yaklaşık 8 santimetre büyüklüğünde dev bir kistik kitle saptandı.

Kitlenin büyüklüğü sebebiyle görme sinirleri ve çevresindeki hayati dokularda ciddi bir bası oluştuğu anlaşıldı. Baş ağrısı, görme bozuklukları ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle zor günler geçiren hastanın durumu, hastane hekim konseyinde değerlendirilerek acil cerrahi müdahale kararı alındı.

KAFATASI AÇILMADI, KRİTİK DAMARLAR KORUNDU

Ameliyatta, hastanın kafatasında herhangi bir kesi yapılmadı. Endoskopik yöntem tercih edilerek hastanın beynine burun yoluyla ulaşıldı.

Yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve özel mikrocerrahi aletlerin kullanıldığı operasyonda, 8 santimetrelik dev kitle, etrafındaki kritik şah damarlarına ve görme sinirlerine hiçbir zarar verilmeden tamamen tahliye edildi.

AMELİYAT SONRASI DURUMU HIZLA İYİLEŞİYOR

Başarılı geçen operasyonun ardından hastanın klinik durumunda ve kaybettiği fonksiyonlarında belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Hastanın takip ve tedavi sürecinin hastanede planlı şekilde devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, bu tür özellikli ameliyatların deneyimli ekip, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. Tedavi sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, hastaya sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuldu.