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Kaynak: İHA

Olay, Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerindeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, park içerisinde karşılaştı.

Husumetliler arasındaki tartışma, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.