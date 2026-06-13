Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kaza, Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi’nde meydana geldi. Hıdır G. (66) idaresindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile Aziz Ayhan Gümüş’ün (17) kullandığı 63 ALF 723 plakalı otomobil çarpıştı.GENÇ

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Aziz Ayhan Gümüş ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.