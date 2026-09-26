Kavga, akşam saatlerinde Ruha Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Şanlıurfa'da sokak karıştı: Taş, sopa, hortum ve terlikler havada uçuştu - Resim : 1

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa, hortum ve terliklerle saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.