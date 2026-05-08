Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konaç Mahallesi, bugün öğle saatlerinde kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların çekilmesiyle şiddetli bir kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Çatışma seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde durumun vehameti ortaya çıktı.

Yapılan kontrollerde, Mustafa Kada, Osman Kada, Veysi Yeşiltepe, isimli şahısların vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kaçan şahısların yakalanması için mahallenin giriş-çıkışları kontrol altına alınırken, bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.