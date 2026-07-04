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Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen "Narkokapan" operasyonu esnasında havadan destek sağlayan polis helikopterinin kamerasına yansıyan anları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

paylaşımda, "Gökyüzünden bakarken geleceği gördük" notu düşülerek; uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla yürütülen kararlı mücadelenin, çocukların huzurlu ve güvenli bir gelecekte yaşaması için kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.

Helikopterin kokpit kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun evinin damına çıkarak elindeki Türk bayrağını coşkuyla salladığı ve emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar yer aldı. Kısa sürede dijital platformlarda yayılan video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ve takdir toplayan yorumlarla karşılandı.