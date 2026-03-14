Edinilen bilgiye göre kaza, Harran - Meydankapı yolu üzerinde bulunan kırsal Selalmaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 35 yaşındaki Ahmet Kurtboğa’nın kullandığı 01 BK 515 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kurtboğa kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.