Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. 20027 doğumlu bir kişinin pompalı tüfekli saldırısında 10 öğrenci, dört öğretmen, bir polis ve bir kantinci yaralandı. Silahlı saldırgan polisin müdahalesi sırasında intihar etti.

Şanlıurfa Valiliği yaptığı son açıklamada saldırı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nden 2, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ise 2 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilik, saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 4 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilik ayrıca olayın soruşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildiğinin altını çizdi.

