Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri de incelemeye alındı. Tapu kayıtları, araç ruhsatları ve banka hesaplarının detaylı şekilde araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri farklı hesaplar ve taşınmazlar üzerinden sisteme sokarak suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 24 milyon lira olan 2 otomobil, 1 traktör, 7 konut, 2 arsa ile banka hesaplarında bulunan 459 bin 110 liraya el konuldu. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.