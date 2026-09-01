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Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projede kura heyecanı yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eğitim Tesisinde düzenlenen programda başvuru şartlarını taşıyan üreticiler arasından belirlenen 40 kişiye 1'er dekarlık modern sera teslim edilecek.

%62,5 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Proje çerçevesinde kurulacak seralar %62,5 hibe desteği ve %37,5 üretici katkı payı finansmanıyla inşa edilecek. Damla sulama, gübreleme sistemleri ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle donatılacak seralar sayesinde yıl boyunca kontrollü ve sürdürülebilir üretim yapılması, su ile gübre kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor.

BAŞKAN GÜLPINAR: "GEÇMİŞİN TOHUMUNU GELECEĞİN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Kura töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, modern seracılığın kentin tarım geleceği için kritik bir adım olduğunu ifade etti. Bugün tarımda asıl meselenin sadece miktar değil, verim ve sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Gülpınar, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Şanlıurfa’mıza özgü ata tohumlarımızı koruyor; Şelengodan Urfa kavununa, Birecik patlıcanından Urfa biberine kadar öz değerlerimizi yaşatıyoruz. Diğer taraftan modern seralar, akıllı sulama sistemleri ve uygulamalı eğitimlerle geleceğin tarım altyapısını kuruyoruz. Toprağı korumadan üretimi, suyu korumadan da tarımın geleceğini muhafaza edemeyiz. Üreticimize toprak analizinde %50 destek sunuyor, anıza ekim ve akıllı sulama uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Şanlıurfa ürettikçe büyüyecek, üreticimiz kazandıkça şehrimiz kazanacak."

ŞEFFAF KURA İLE HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih Söğüt ve il protokolünün katıldığı törende noter huzurunda yapılan şeffaf kura çekimiyle 40 üretici belirlendi. Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.