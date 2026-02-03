Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi, dün öğle saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu.

Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanına, yüzlerinde kar maskeleriyle giren silahlı 3 şüpheli, içeridekileri tehdit ederek dehşet saçtı.

İZİNLİ POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇATIŞMA ÇIKTI

O esnada tesadüfen dükkanda müşteri olarak bulunan ve altın alışverişi yapmak için orada olduğu öğrenilen izinli polis memuru Serkan İ., soyguncuları durdurmak amacıyla müdahalede bulundu.

Çıkan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu polis memuru ayağından yaralandı.

Şüpheliler, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve paraları yanlarına alarak plakasız bir araçla kayıplara karıştı.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet güçleri, bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi.

Kaçış güzergahını takip eden ekipler, zanlıların izini kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi’nde buldu.

Tespit edilen 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla; E.Ç. (15), M.A. (20), A.A. (20), İ.D. (21), H.A. (22) ve E.A. (47) isimli 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

SUÇ ALETİ VE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, soyguncuların saklandığı evlerde yaptıkları aramalarda çalınan altınları eksiksiz bir şekilde ele geçirdi. Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde soygunun dehşet anları ve polis memuru ile yaşanan arbede net bir şekilde görülüyor.

"Borçlarımız Yüzünden Yaptık" Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde soygunu maddi sıkıntıları ve birikmiş borçları nedeniyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Serkan İ.’nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.