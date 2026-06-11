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Kaynak: İHA

Ceylanpınar'da Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Yangın, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazisinde bulunan Gümüşsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, taşeron bir firmada sulama işçisi olarak görev yapan yabancı uyruklu sürücü Rıdvan Hamadi, kullandığı minibüsü boş bir alana park ettikten kısa süre sonra aracın ön kısmından duman yükseldiğini fark etti.

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sararken, sürücü yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiyenin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen TİGEM itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin etkisiyle minibüs tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının Çıkış Nedeni İnceleniyor

İlk incelemelerde yangının elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlattı.