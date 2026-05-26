Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüpnebi Mahallesi’nde ikamet eden Muzaffer Mercimek isimli vatandaş, gece vakti hayvanlarını otlattığı sırada 9 küçükbaş kurbanlığının kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayan Mercimek, durumu jandarma karakoluna bildirerek yardım talebinde bulundu.

HAVADAN DRON DESTEKLİ ARAMA YAPILDI

İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Eyyüpnebi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hayvanların kaybolduğu kırsal bölgeye sevk edildi. Geniş bir araziye yayılan arama çalışmalarında teknolojiden de yararlanan ekipler, dron ile havadan tarama faaliyeti başlattı.

KAYALIK ALANDA TESPİT EDİLDİLER

Jandarma ekiplerinin dron kamerasıyla yürüttüğü titiz incelemeler neticesinde, kayıp 9 küçükbaş hayvanın arazideki kayalık bir alanda sıkışıp kaldığı belirlendi. Hayvanlar, sahipleri Muzaffer Mercimek'e eksiksiz olarak teslim etti.