Olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Atgüden Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında bulunan vatandaşlar, su içerisinde hareket edemeyen yaban domuzunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların desteğiyle kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, hayvanın baş kısmına geçirilen ip yardımıyla yaban domuzunu kanaldan çıkarmayı başardı.
Kurtarılan yaban domuzu, yapılan işlemlerin ardından doğal yaşam alanına salındı.