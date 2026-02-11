Dicle Elektrik'in açıkladığı verilere göre Şanlıurfa'da 9,8 milyar kWh'lik kaçak elektriğin maliyeti 15 milyar lira seviyesinde. Kaçak kullanımın büyük kısmı ise tarım arazilerinde kullanılıyor.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas kaçak elektrik maliyetiyle her yıl iki şehir hastanesinin yapılabileceğini, yüzlerce okul inşa edilebileceğini söyledi.

YANGINDAKİ İHMAL İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

20 Haziran 2024'te Diyarbakır Çınar'da Köksalan Kırsal Mahallesinde gece 22.09 saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Mardin Mazıdağı'na sıçramış 15 kişinin ölümüne ve 72 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Dicle Elektrik'in bakım çalışmaları gerekçe gösterilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada ise yangının kendileriyle bir ilgisinin olmadığı, kaçak tarım arazilerinde yakılan anız sebebiyle başladığı ifade edilmişti.