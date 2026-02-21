Olay Şanlıurfa’nın Yardımcı Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve taşların, sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yaşanan kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.