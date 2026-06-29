Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H.T., Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.