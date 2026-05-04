Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, trajik bir kazaya neden oldu. Bir binanın çatısından uçan güneş enerjisi paneli, park halindeki otomobilin üzerine düşerek bir kişinin ölümüne yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede aniden bastıran olumsuz hava koşulları nedeniyle Nur Çakmak, aracını yol kenarına park ederek dolu yağışının dinmesini beklemeye başladı. Bu esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısında bulunan güneş enerjisi paneli yerinden söküldü.

Hızla aşağı düşen panel, Çakmak’ın içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine devrildi.

Panelin çarpmasıyla hurdaya dönen araçta ağır yaralanan Nur Çakmak, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çakmak, hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşanan feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.