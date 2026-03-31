Şanlıurfa’da emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİNDEN NOKTA OPERASYON

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ticaretin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları neticesinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen tam 30 bin paket sigara bulundu.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.