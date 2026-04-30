Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl genelinde göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların sürdüğü bildirildi.

İstersen daha “kapalı” ya da daha sert/CB başlık da patlatırım.