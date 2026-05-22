Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından şahısların gizlendiği adrese yönelik operasyon başlatıldı.

Karanlıkta dahi yüksek çözünürlüklü görüntü aktarabilen gece görüşlü İHA'ların da havadan destek verdiği operasyonla, şüphelilerin kaçış yolları kapatılarak adrese baskın yapıldı. Operasyon neticesinde belirlenen 2 zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ettikleri adreste narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalarda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal malzeme ve silah ele geçirildi.

Ele Geçirilen Suç Unsurları:

Uyuşturucu Maddeler: 2 parça halinde toplam 337 gram metamfetamin, kullanıma hazır hale getirilmiş 255 gram sıvı metamfetamin ve 650 gram sıvı kimyasal madde.

İmalat Malzemeleri: 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu sentezlemesinde kullanılan tüp, süzgeç, tencere ve çeşitli plastik aparatlar.

Silah ve Mühimmat: 1 adet uzun namlulu tüfek, bu silaha ait 82 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca.



Emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanan 2 zehir taciri, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan zanlılar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.