Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., saklandığı adrese gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.