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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası can aldı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Baran Y. yönetimindeki otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan İran uyruklu Zohreh A. ile birlikte Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÖLDÜRÜN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Kaza sonrası yaşananlar ise yürekleri burktu. Yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalışan kadın sürücünün, yaşadığı şokun etkisiyle çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye seslendiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu ekiplerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.